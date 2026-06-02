午後3時53分高知地方気象台は気象警報・注意報を発表しました。新たな発表は次のとおりです。【レベル3 大雨警報】土佐清水市、大月町、三原村西部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。午後3時53分現在、高知県に発表されている全ての大雨に関する気象情報は次のとおりです。【レベル3 大雨警報】宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町、三原村【レベル2 大雨注意報】高知中央全域、室戸全域、高幡全域、安芸市、
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