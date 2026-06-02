千葉市、ロッテ球団、イオンモール株式会社の共同会見が２日、同市役所で行われた。３者の合意により、イオンモール株式会社を千葉マリンスタジアム再構築事業における事業協力者として決定するとともに「千葉マリンスタジアム再構築基本計画策定に係る協定書」を締結したと発表した。協定の目的は「千葉マリンスタジアム再整備基本構想」を踏まえ、幕張新都心の新たなまちづくりの拠点であり、まちとシームレスにつながるエン