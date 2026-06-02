◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―オリックス（２日・東京ドーム）オリックス・森友哉捕手が、上半身のコンディショニング不良のため、出場選手登録を抹消された。５月３０、３１日の中日戦（京セラドーム大阪）を欠場し、この日の巨人戦には同行。アップ前には姿を見せていた。森は若月と二枚看板を組み、ここまで４２試合で打率２割７分３厘、５本塁打、１７打点を記録。最近の出場５試合で４度の複数安打と一気に