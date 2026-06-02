５月３１日、洱海の景色。（ドローンから、昆明＝新華社記者／彭奕凱）【新華社昆明6月2日】中国雲南省大理ペー族自治州大理市の淡水湖、洱海（じかい）ではこのところ、青い波が揺らめく初夏の風景が人々を魅了している。５月３１日、洱海の景色。（ドローンから、昆明＝新華社記者／彭奕凱）５月３１日、洱海で羽を休める水鳥。（昆明＝新華社記者／彭奕凱）５月３１日、洱海のそばで遊ぶ子ども