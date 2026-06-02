気象台は、2日午後4時03分に、レベル３大雨警報を愛南町に発表しました。南予では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■松山市●レベル２大雨注意報■今治市●レベル２大雨注意報■新居浜市●レベル２大雨注意報■西条市●レベル２大雨注意報■大洲市●レベル２大雨注意報■伊予市●レベル２大雨注意報■松前町●レベル２大雨注意報■愛南町●レベル３大雨警報【発表】