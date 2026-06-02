お笑いコンビ・天才ピアニストが、兵庫県神戸市須磨区にあるショッピングセンター「須磨パティオ専門店」で出会った人々に、買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を調査しました。須磨パティオは、2025年3月に大幅リニューアルして子どもの遊び場が拡充されたほか、兵庫県初出店の人気ブックカフェ・うのまち珈琲店がオープン。神戸市営地下鉄名谷駅直結で利便性が高く、ゆったり過ごすことができる、話題の買い