俳優の泉ピン子（78）が2日、都内で行われた自身の著書『ピン！として逝くのもいいじゃないピン子78歳、最後に残したい言葉』（徳間書店）刊行記念の記者会見に登壇。同書を通して伝えたいことを語った。【写真】書影の眼鏡もステキ…アクセサリーも輝く泉ピン子同書は自伝エッセイ集。喜寿を迎え、ピンチや愛、裏切り、それを乗り越えた波乱万丈な人生を振り返り、家族の記憶、芸能界、夫婦のかたち、これからのことがつづら