先ほど宮崎県に、レベル4氾濫危険警報が発表されました。【映像】氾濫危険水位に到達した広渡川の様子きょうは台風の影響で、宮崎県には活発な雨雲がかかっています。宮崎県日南市酒谷では、午後3時までの1時間に46.0ミリの激しい雨を観測するなど雨脚が強まっています。気象庁は宮崎県の広渡川水系広渡川と酒谷川にレベル4氾濫危険警報を発表しました。広渡川の水位観測地点にあたる東郷橋では氾濫危険水位に到達しました。