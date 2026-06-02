オリックスの森友哉捕手（30）が2日、出場選手登録を抹消された。球団は「上半身のコンディショニング不良のため」と発表した。森友は今季ここまで42試合に出場して打率・273，5本塁打17打点。先月31日の中日戦では試合前練習のフリー打撃を行わず、欠場していた。