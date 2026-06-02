ウクライナでは2日、首都キーウなど各地でロシア軍による攻撃があり、少なくとも13人が死亡しました。ウクライナ軍は、2日未明にキーウでロシア軍による複数のミサイル攻撃があったと発表しました。地元当局によりますと、高層住宅にミサイルが直撃するなどし火災が発生。これまでに4人が死亡、65人がけがをし、一部の地域では停電も起きているということです。また、中部ドニプロでも攻撃があり9人が死亡、35人がけがをしました。