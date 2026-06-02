ママ友の受験話についていけない…その焦りって、意外とリアルで共感できますよね。瞳さんが息子に勉強を促すのも、なんとかしなきゃという親心からなのでしょう。でも夫からの「凡人は高望みするな」という一言は、ちょっと聞き捨てならないですよね…。ママ友との関係と夫の無神経さ、両方を抱えた瞳さんの選択がこれから気になるところです。>>【まんが】ママ友は親友になれないの？(ウーマンエキサイト編集部)