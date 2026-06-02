アメリカの新興AI開発企業の「アンソロピック」が、上場に向けた申請を行ったと発表しました。【映像】「アンソロピック」新規株式公開を申請アメリカではスペースXなど巨額のIPO＝新規株式公開に向けた動きが相次いでいます。アンソロピックは1日、アメリカ証券取引委員会にIPO＝新規株式公開を申請したと発表しました。売り出す株数や公開価格などの詳細は明らかにしていません。アンソロピックは先月、企業価値の評価額