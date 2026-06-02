老朽化が進むプロ野球千葉ロッテの本拠地、ZOZOマリンスタジアムを移転して新設する事業を巡り、施設を所有する千葉市は2日、ドーム型を目指す方針を発表した。当初は屋外型としていたが、球団からの要請で再検討していた。