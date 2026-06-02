歌手の菅原洋一（すがわら・よういち）さんが5月31日午前9時26分、都内病院で悪性リンパ腫のため死去した。92歳。日本歌手協会が2日、発表した。訃報を受け、歌手のクミコは所属事務所を通じて「歌い手なら、こう生きたい、こう歌いたいと願うすべてを、菅原さんは見せてくださいました。コロナ禍の最後の頃、ご一緒にレコーディングした『今日でお別れ』で、突然湧くように涙があふれたことを思い出します。素晴らしい歌、素