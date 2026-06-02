秋田市河辺和田で身元不明の遺体が見つかりました。近くではクマが駆除されていて警察はクマに襲われた可能性があるとみて調べています。【映像】現場周辺の様子警察によりますと午前10時前秋田市河辺和田でクマ1頭が駆除され、近くで1人の遺体が見つかりました。遺体は損傷が激しく、クマによる被害の可能性もあると見られています。近くに住む70代の女性の安否がわからなくなっていて午前7時20分ごろには女性の家族から