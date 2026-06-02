NHKの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが6月1日、ブログを更新。満月にまつわる話題を投稿しました。【写真を見る】【ALS闘病】声優・津久井教生さん妻が撮影した“輝く満月”を公開 「なんだかご利益がありそう」珍しい“フラワームーン×ブルームーン”に感謝【ニャンちゅう】津久井さんはブログの中で、「6月になりました」