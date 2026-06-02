宮崎県広渡川に2日午後、警戒レベル4の氾濫危険警報が発表されています。警戒レベル4は、氾濫のおそれがあるということで出されている情報で、自治体が避難指示を出す目安とされています。周辺にお住まいの方は、危険な場所から離れるようにしてください。現在、宮崎県、鹿児島県の一部自治体には、すでに避難指示も出されています。自治体が出す避難情報にもご注意ください。