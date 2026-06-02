【第36話】 6月1日 無料公開 第36話を読む 【拡大画像へ】 小学館は6月1日、山鷹景氏によるマンガ「ダウナーお姉さんは遊びたい」第36話の無料公開を週刊コロコロコミックにて開始した。 第36話では、「デュエマ」引退を巡り、寿輝良と飛華流の兄妹喧嘩が勃発。本能むき出しで紙での殴り合い（デュエル）が始まる！ なお、週刊コロコロコミックでは最新話となる第37話も公開さ