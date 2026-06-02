6月3日（水）の『徹子の部屋』に、演歌歌手の市川由紀乃が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！家族そろって歌が大好きだったという市川。母や兄と地元のカラオケ大会に出場しては、景品の新鮮野菜や家電をもらうのが楽しみだったそう。そんな姿をみた関係者からスカウトされ、17歳で演歌の世界に。実力派の演歌歌手として大活躍していたが、2024年に卵巣がんが発覚。腫瘍の疑いと言われたため、1カ月の舞台公演が