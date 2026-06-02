琉球ゴールデンキングスは6月2日、U22枠の選手契約を締結する平良宗龍が2026－27シーズンも岩手ビッグブルズへ期限付移籍することを発表した。 沖縄県出身で現在20歳の平良は、183センチ81キロのポイントガード兼シューティングガード。開志国際高校出身で、1年次の2023年に特別指定選手として琉球でBリーグデビューを飾った。練習生を経て、2025年1月にU22枠で再び琉球