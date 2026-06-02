6月2日、千葉ジェッツは、加藤ダニエルが2025－26シーズン限りで契約満了となり、退団することを発表した。なお、すでに移籍先クラブが決定しているため、自由交渉選手リストには公示されず、後日移籍先クラブから発表される。 京都府出身で21歳の加藤は、204センチ115キロのセンター兼パワーフォワード。17歳からバスケットボールを始め、クラブチーム「Tokyo Samurai」でのプ