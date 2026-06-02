丸山政也による怪談集『長野怪談』（竹書房怪談文庫）が発売された。 参考：南予出身の声優が愛媛に伝わる伝承から現代の怪異までを綴った『愛媛怪談』刊行 本書は、長野県在住の怪談作家・丸山政也が信州各地に伝わる怖い話・不思議な話を蒐集した一冊。特定の市町村に偏ることなく、信州全域を網羅した怪談集として編纂された。 収録されるのは、松本城の堀に浮かぶ女の顔を描いた「堀の顔」（松本市）、恋人と訪れた地