２日の債券市場で、先物中心限月６月限は反発。前日の米債券安を受けた売りが一巡したあとは切り返し、この日に実施された１０年債入札が強めと受け止められると一段高となった。 米国とイランの協議進展期待が後退するなか、１日の米原油先物相場が反発したことを受け、同日の米長期債相場がインフレ懸念から反落（金利は上昇）した流れが東京市場に波及する形で売りが先行した。ただ、日経平均株価が反落したことから安全