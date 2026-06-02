ラクオリア創薬はこの日の取引終了後、理化学研究所と共同研究契約を締結したと発表した。計算化学と実測データを融合した創薬支援技術の開発を目指す。バーチャルスクリーニングの手法と創薬ワークフローの最適化、結合自由エネルギー評価に基づく合理的な化合物設計指針の確立、並びに構造生成ＡＩを活用した化合物デザイン手法の高度化などに取り組むという。 出所：MINKABU PRESS