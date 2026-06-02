CORTISが、自身初となる単独ツアー『2026 CORTIS TOUR 』を開催する。 （関連：【画像あり】CORTIS、自身初の単独ツアー『2026 CORTIS TOUR 』ポスタービジュアル） 本ツアーは、7月18日の韓国 仁川公演を皮切りに、カナダ トロント、アメリカ ニューヨーク、アトランタ、アーヴィング、ロサンゼルス、サンフランシスコ、韓国 ソウル、そして神奈川の全9都市13公演を敢行する。