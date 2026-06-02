現地６月１日、北中米ワールドカップのグループステージで日本代表と戦うスウェーデン代表が親善試合でノルウェー代表と対戦。１−３で敗れた。欧州プレーオフを勝ち抜いてW杯出場を決めたスウェーデンは開始９分に先制を許すと、18分、37分にも失点して３点ビハインドで前半を終える。後半に入って76分に途中出場のアレクサンデル・イサクがゴールを決めて１点を返したが、反撃はここまでだった。 この結果を受けて、