藤枝MYFCは2日、MF金子翔太との契約が満了となり、明治安田J2・J3百年構想リーグをもってチームを離れることを発表した。金子は1995年5月2日生まれの現在31歳。JFAアカデミー福島を経て清水エスパルスへ入団。栃木SCへの育成型期限付き移籍を経て、2016シーズンには清水のJ1昇格に貢献し、2018シーズンにはJ1リーグで二桁得点（10ゴール）を挙げた。2021年7月にはジュビロ磐田へ期限付き移籍し、シーズン終了後には完全移籍へ