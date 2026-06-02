アメリカの大手メディア『FOX SPORTS』が６月１日、北中米W杯トップ選手100の全順位を発表した。日本からは三笘薫が94位で唯一ランクイン。ただ周知の通り、ブライトンで活躍する森保ジャパンのエースは、先月９日のウォルバーハンプトン戦で負傷。W杯のメンバーから外れた。『FOX SPORTS』は「カオル・ミトマは２年前にブライトンで頭角を現した、エキサイティングなウインガーだ。３月のイングランド戦では決勝ゴールを決め