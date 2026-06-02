2日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日清算値比330円安の6万6750円で取引を終えた。出来高は4万1361枚だった。この日の日経平均株価の現物終値6万6734.24円に対しては15.76円高。 株探ニュース