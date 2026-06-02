2日15時45分、TOPIX先物期近2026年6月限は前日清算値比14.5ポイント安の3924ポイントで取引を終えた。出来高は5万8718枚だった。この日のTOPIXの現物終値3924.24ポイントに対しては0.24ポイント安。 株探ニュース