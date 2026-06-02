2日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比195ポイント安の3万5605ポイントで取引を終えた。出来高は2350枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万5650.79ポイントに対しては45.79ポイント安。 株探ニュース