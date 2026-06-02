2日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年6月限は前日清算値比27ポイント安の1757ポイントで取引を終えた。出来高は431枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1763.34ポイントに対しては6.34ポイント安。 株探ニュース