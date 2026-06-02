６月２日も北海道内は午前中から気温が上昇しています。すでに４０地点で真夏日を観測していて、６月としては異例の暑さが続いています。オホーツク地方では少なくとも５人が熱中症の疑いで救急搬送されています。このうち、網走の７０代女性や遠軽の９０代女性は、畑での作業中に体調不良を訴え搬送されたということです。いずれも命に別条はありません。