６月２日も北海道内は午前中から気温が上昇しています。すでに４０地点で真夏日を観測していて、６月としては異例の暑さが続いています。じりじりと照り付ける太陽。北見では朝から気温が上がり、午後３時までに３０．８℃を観測しました。（北見市民）「まだ６月になったばかりなので（暑くなるのが）早い。子どもが小さいので熱中症が怖いなと不安があります」２日も道内は広く高気圧に覆われて気温が上昇し、帯広で３２．７℃、