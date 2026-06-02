2026年6月1日、韓国メディア・アジア経済は、日本の人口減少が加速しており、直近5年間で約310万人減少したと報じた。記事によると、総務省が発表した25年の国勢調査の速報値で、昨年10月時点の日本の総人口は1億2304万9524人となった。20年の調査から約309万人（2．5％）減少し、1920年の調査開始以来、最大の減少幅を記録した。2015〜2020年の減少率は0．7％だったが、今回は2．5％となり、わずか5年で約3倍に拡大した。人口がピ