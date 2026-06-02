華為技術（ファーウェイ）の副会長兼輪番CEOの徐直軍（エリック・シュー）氏はこのほど、メディアのインタビューに応じ、同社が最近発表した半導体進化の新指標「タウ（τ）の法則」とチップアーキテクチャー「ロジックフォールディング」について言及しました。その中で、米国による制裁の圧力が中国半導体産業チェーンの急速な成長を促したとして、率直に「謝意」を示しました。ファーウェイ経営陣が同社のチップ開発における6年