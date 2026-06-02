タレントの時東ぁみ（38）が2日、都内で行われた“日本一おせっかい”なミスコンテスト『ミスマガジン2027 ベスト20お披露目イベント』にゲストとして登場した。【写真】個性豊かなポーズで！美脚を披露した「ミスマガジン2027 ベスト20」時東は『ミスマガジン2005』でつんく♂賞を受賞。「21年前ということにすごく重みを感じています。あっという間の21年でした」と振り返り、「つんく♂賞を受賞したその日から私の人生は大