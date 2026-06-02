コンピューテックス台北の開幕式であいさつする台湾の頼清徳総統＝2日、台北市（共同）【台北共同】台湾の頼清徳総統は2日、世界的な人工知能（AI）ブームを支えるために「台湾海峡の平和と安定を断固守る」と話した。国際IT見本市「コンピューテックス台北」の開幕式で述べた。台湾がAI関連の半導体のグローバル生産拠点となっていることを踏まえ、電力供給にも万全を期すと強調した。頼氏は「世界でAI需要が強まる中、安定的