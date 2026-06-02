“日本一おせっかい”なミスコンテスト『ミスマガジン2027 ベスト20お披露目イベント』が2日、都内で行われ、第二次審査を通過した「ベスト20」となるメンバー20人が発表された。【写真】個性豊かなポーズで！美脚を披露した「ミスマガジン2027 ベスト20」『ミスマガジン』は1982年からスタートしたミスコンテスト。中川翔子、北乃きい、倉科カナ、新川優愛、衛藤美彩、沢口愛華、寺本莉緒、豊田ルナ、菊地姫奈、一ノ瀬瑠菜、