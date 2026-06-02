俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）。本作で監修・協力を務めるのが、「銀座おのでら」が運営する「GINZA ONODERA 鮨アカデミー」の川澄健先生と、「銀座おのでら」統括総料理長・坂上暁史親方だ。鮨アカデミーを舞台にした本作では、キャスト陣が実際に魚をさばき、鮨を握るシーンも数多く登場。監修陣は、俳優たちへの指導だけでなく、所作や道具の扱い方まで細かくチ