取り外した床板でフェンスをたたき「演奏」するチンパンジーのアユム＝2024年3月、愛知県犬山市（京大ヒト行動進化研究所提供）チンパンジーが自発的に道具を作り、“演奏”をして意思表示をする行動を確認したと、京都大の服部裕子助教（比較認知科学）らの研究チームが2日までの米学術誌に発表した。発声で感情を表す行為が、道具を使った音表現へ進化することを示唆し、人間の楽器演奏の起源を探る上で新たな手がかりになると