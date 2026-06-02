お笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太（49）が2日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、現在“ドハマり”しているドラマを明かした。山里は「かなり今さらになるかもですが、銀河の一票が面白すぎる…Netflixで追いかけて、あっという間に追いついてしまった」と、今年4月期のフジテレビ系ドラマ「銀河の一票」について言及。「今週の金曜日にDayDayで野呂（佳代）ちゃんに会ったら緊張してしまいそう…」とつづっ