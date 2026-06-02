タレント大沢あかね（40）が、1日深夜放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。バラエティー復帰して共演し、驚いたタレントについて語った。大沢は第3子出産後、2年半休業した。共演のシソンヌ長谷川忍から「大沢さんも久々に帰ってきた時ビックリしたでしょ。めるるとか見た時」と生見愛瑠について聞かれると、「ビックリしました」と同意。長谷川が「めるるは芸能界イチ肩の力抜けてますから」と