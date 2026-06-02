梅雨や台風の時期を前に石川県小松市で2日、大雨による洪水に備え、河川の水位を測る機械などの点検が行われました。金沢河川国道事務所では出水期に備え、毎年、この時期に手取川や梯川流域の河川の水位や雨量などを観測する機器に故障がないかなどを確認しています。初日の2日は、梯川流域の小松大橋で職員らが、河川に設置された水位計が正常に作動しているかなどを確認しました。 金沢河川国道事務所・岡田 武 事業対策官