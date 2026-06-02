5月31日、嵐のラストツアーARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」がついに終幕。東京ドームに詰めかけた5万5千人だけでなく、配信によって世界中の多くのファンに見守られながら、5人は26年半という長い道のりに区切りを付けた。セットリストには『Love so sweet』や『Monster』といったお茶の間の人気曲だけでなく、『Lucky Man』や『Yes？No？』といったブレイク前から愛され続ける楽曲など、幅広い名曲が並ぶ。デビュー曲の『