男子シングルスで4回戦まで進んだフランシス・ティアフォテニスの4大大会・全仏オープン（OP）は、フランス・パリで連日熱戦が繰り広げられている。男子シングルスで4回戦まで進撃した米国の28歳だが、ある気の毒な光景が話題に。「なぜこんな無礼な振る舞いを？」と注目を浴びている。米国のフランシス・ティアフォは、男子シングルスで進撃。4回戦ではマッテオ・アルナルディ（イタリア）と5時間26分に及ぶ大激闘の末、フル