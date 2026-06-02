お気に入りのハンモックが壊れてしまったという猫さん。新しいハンモックに買い替えた矢先に起こった悲劇とは…。 話題の動画は64万回を超えて再生され、「あらま……それでも乗ってるの可愛いｗ」「気づいたら声出して笑っていましたwww」「お気に入りの場所、大事にしてあげたいですよね」「こんなに物を大事にする子見たことない」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：猫が使い続けた『ボロボロのハ