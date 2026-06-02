猫好きが憧れる猫の能力や習性7選 1.疲れたらすぐ休む 猫にとって、疲れたらすぐ休むことは、とても自然な行動です。人間のように「まだ頑張らなくては」「休むのはダメ」という意識で、休憩を先延ばしにすることはありません。眠いときはしっかり眠り、疲れたら安心できる場所で休むのが猫。 そんな姿を見ていると、人は「もっと体が欲するままに、休憩してもよいのかもしれない」と感じる猫好きさんも多いでし