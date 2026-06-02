日経平均株価が一時6万7000円を突破、史上最高値を更新した2026年6月1日放送の「Nスタ」（TBS系）は、歴史的な株高の背景をとりあげたが、番組は、そう喜んでもいられないという雰囲気だった。フランスへ投資するソフトバンクGの株価が相場を押し上げた2025年10月に高市政権が発足後初の5万円を突破、26年に入って中東情勢の影響で一時下がりはしたものの、4月には初の6万円を突破した。TBS報道局経済部記者の田中優衣さんが「ソフ