岡山市役所 岡山市は、市立小中学校の児童生徒に1人1台貸与しているパソコン約6万台の更新費用について、半導体価格の高騰などにより追加で約4億5000万円を6月補正予算案に計上すると発表しました。 岡山市は2020年度、国のGIGAスクール構想に基づき、児童生徒向けに約6万台のパソコンを導入しました。端末の老朽化に伴い、2026年度中の更新を予定していて、関連経費を含めて約45億3000万円を当初予算に計上していま